Prví víťazi volieb sú už jasní.

Teda pokiaľ ide o objem prostriedkov ktoré boli firmám poukázané z transparentných účtov vrámci predvolebnej kampane. Takže kto je number 1?

Položky, ktoré sa na výpise účtov objavujú najčastejšie sú priame platby firmám Facebook a Google. Strany Za ľudí, SaS a Sme Rodina im podľa Správy pre prijímateľa platili cez tretie firmy (ZenithMedia, Ideamedia, Odborne). Suma prostriedkov týmto dvom internetovým gigantom činí takmer 3 milióny €* (započítané boli len tie čiastky, ktoré mali v popise, že sú určené na online reklamu/kampaň, alebo priamo pre Facebook alebo Google) Súhrnné náklady všetkých strán na predvolebnú kampaň činili podľa výpisov na Transparentné účty 18.5 milióna €. Výdaje pre jednotlivé strany vyzerajú nasledovne:

Na základe adresných platieb sa dá odhadnúť, že tieto dve firmy si danú sumu rozdelili zhruba v pomere 2:1, teda 2 milióny € pre Facebook a 1 milión pre Google. Prekvapujúce je, že aj strany ktoré americký imperializmus a kapitalizmus moc nemusia im dosť štedro prispievali. Nuž ale taký je osud, keď jeden začne ostatní musia držať krok. Silne to pripomína evolučné "smrteľné konce" alebo také tie nezmyselné preteky v zbrojení. Je úplne jedno či jeden sok druhého zabije 6- alebo 8-krát. Už teraz sa dá povedať, že po prepočítaní vynaložených prostriedkov na získané hlasy budú niektoré strany žalostne neefektívne. S tým si po voľbách ale zrejme nebude nikto lámať hlavu. Žasol som, čo všetko mi Facebook v rámci kampane ukazoval. Niečo platené, iné zjavne zadarmo. Keď som videl niektoré skvelé výtvory z dielne politického marketingu tak som len "čumel" a musel skonštatovať, že to celé robia akoby zo zotrvačnosti, alebo len pre to lebo sa to má. Žeby fakt bolo lepšie keby sa dohodli, na sociálnych sieťach "neblbli" a ušetrené prostriedky venovali radšej na charitu.

Ak je Facebook s približne 2 miliónmi € prvým z víťazov volieb na druhom mieste nie je Google. Je ňou firma JM Communication s 1,6 miliónom príjmu. Zvláštne, že ide o firmu, ktorá sa zaoberá jedlom a kultúrou :-). Ani 3. miesto však nemá Google s odhadovaným miliónom poukázaných prostriedkov isté, lebo na účet firmy ZenithMedia bolo poukázaných 1,1 milióna €. Táto firma však časť výkonov, ako bolo uvedené vyššie, len sprostredkovala.